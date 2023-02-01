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Locker Room Report: Pitt Beats UNC

Caleb Love led the Tar Heels with 22 points.
Caleb Love led the Tar Heels with 22 points.
THI Staff
Tar Heel Illustrated

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CHAPEL HILL - North Carolina was defeated by Pitt 65-64 on Wednesday night at the Smith Center.

Caleb Love led UNC in scoring with 22 points. Armando Bacot had a double-double of 15 points and 11 rebounds. Pete Nance added 13 points.

UNC falls to 15-7 overall and 7-4 in the ACC. The Panthers improve to 16-7 and 9-3.

Here is what three Tar Heels had to say after the game:

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