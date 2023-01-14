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Locker Room Report: UNC Beats Louisville

D'Marco Dunn scored a career high 14 points versus Louisville on Saturday.
D'Marco Dunn scored a career high 14 points versus Louisville on Saturday. (USA Today Photos)
THI Staff
Tar Heel Illustrated

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LOUISVILLE, KY – North Carolina defeated Louisville 80-59 on Saturday afternoon at the KFC Yum! Center.

The Tar Heels shot 47% from the field during the game and outscored the Cardinals 26 to 10 on the bench.

Armando Bacot returned to action to lead the Tar Heels with a double-double of 14 points and 16 rebounds. D'Marco Dunn scored a career high of 14 points. Puff Johnson and RJ Davis each scored 12 points. Caleb Love added 10 points

UNC improves to 12-6 overall and 4-3 in the ACC. Louisville drops to 2-16 and 0-7.

Here is what four Tar Heels had to say after the game:

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