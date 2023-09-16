News More News
ago football Edit

Locker Room Report: UNC Defeats Minnesota

THI Staff
Tar Heel Illustrated
Related
Related
{{ link.display_text }} |

CHAPEL HILL - North Carolina defeated Minnesota 31-13 on Saturday afternoon in Kenan Stadium.

The Tar Heels were led by quarterback Drake Maye, who completed 29 of 40 passes for 414 yards with two touchdowns. Wide receiver Nate McCollum caught 15 passes for 165 yards with a touchdown.

Defensively, the Tar Heels were led by Power Echols with 9 tackles and an interception.

The Tar Heels improve to 3-0 while Minnesota falls to 2-1.

Here is what four Tar Heels said about the win over the Gophers.

DRAKE MAYE

NATE MCCOLLUM

POWER ECHOLS

ARMANI CHATMAN

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}