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Locker Room Report: Virginia Beats UNC in ACC Tourney

Leaky Black scored 8 points and had 9 rebounds against Virginia.
Leaky Black scored 8 points and had 9 rebounds against Virginia.
THI Staff
Tar Heel Illustrated

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GREENSBORO - North Carolina was defeated by Virginia 68-59 on Thursday night in the quarterfinals of the ACC Tournament at the Greensboro Coliseum.

UNC was led by RJ Davis with 24 points while Caleb Love added 11 points.

UNC falls to 20-13 while Virginia improves to 24-6.

Here is what four Tar Heels had to say after the game:

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