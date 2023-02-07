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Locker Room Report: Wake Forest Beats UNC

Armando Bacot had 17 points and 11 rebounds against Wake Forest.
Armando Bacot had 17 points and 11 rebounds against Wake Forest.
THI Staff
Tar Heel Illustrated

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WINSTON-SALEM, NC - North Carolina was defeated by Wake Forest 92-85 on Tuesday night at Lawrence Joel Coliseum.

UNC was led by Caleb Love with 24 points. Armando Bacot who scored 17 points and had 11 rebounds. RJ Davis scored 16 point. Pete Nance scored 11 points and had 10 rebounds.

UNC falls to 15-9 overall and 7-6 in the ACC. The Demon Deacons improve to 16-9 and 8-6

Here is what four Tar Heels had to say after the game:

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