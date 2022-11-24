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NC State-UNC Visitor's List

Deana King • TarHeelIllustrated
TarHeelIllustrated.com
@NCPreps
King is Publisher of NCPreps.com, the NC high school site for Rivals.com/YahooSports. She is also a football and basketball Recruiting Analyst for Tar Heel Illustrated (UNC Rivals).

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North Carolina will be hosting several prospects on Friday for its final home game versus the NC State Wolfpack. The Tar Heels (9-2) currently have 19 players verbally committed in the class of 2023 and several of those players will be in attendance as well as recruits from the 2023, 2024, and 2025 classes.

Here is a list of recruits that will be on hand for this matchup:

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