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New Transfer Portal Tar Heels Discuss Why They Chose UNC & More

Here are interviews with all nine new Tar Heels that just came into North Carolina from the transfer portal.
Here are interviews with all nine new Tar Heels that just came into North Carolina from the transfer portal. (THI)
Andrew Jones • TarHeelIllustrated
Publisher
@HeelIllustrated
Andrew Jones has covered sports for 26 years, including all major college & professional sports for daily newspapers & national sites. He's done radio and TV & is entering his seventh year at THI.

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CHAPEL HILL – North Carolina’s nine spring semester transfer portal enrollees met with the media Monday afternoon at the Kenan Football Center to field questions from the media.

The new Tar Heels discussed why they ended up at UNC, the process in deciding on Carolina, their thoughts about the program, Mack Brown, and much more.

Here are videos of interviews with each of Carolina’s nine new players from the transfer portal:

Amari Gainer, LB (FSU)

Ryan Coe, PK (Cincinnati)

Derrik Allen, DB (Georgia Tech)

Willie Lampkin, OL (Coastal Carolina)

Alijah Huzzie, CB (East Tenn. State)

Armanti Chatman, DB (Virginia Tech)

Tez Walker, WR (Kent State)

Nate McCollum, WR (Georgia Tech)

Tom Maginness, Punter (Australia)

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