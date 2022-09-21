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North Carolina And The Revised 2024 Hoops Rankings

David Sisk • TarHeelIllustrated
Staff Writer

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Rivals has updated its 2024 rankings, as North Carolina's recruitment of this group is beginning to clear to some measure.

The Tar Heel staff began to back off some players in the late summer that had caught its eye at one time or another. Now, it appears that UNC has slowed on Tre Johnson and Cam Scott. Both have offers, but neither has heard from the coaches recently.

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