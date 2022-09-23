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Notre Dame Game Visitor's List

Deana King • TarHeelIllustrated
TarHeelIllustrated.com
@NCPreps
King is Publisher of NCPreps.com, the NC high school site for Rivals.com/YahooSports. She is also a football and basketball Recruiting Analyst for Tar Heel Illustrated (UNC Rivals).

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North Carolina hosts Notre Dame on Saturday afternoon in a big-time college football game. Chapel Hill will be a destination for several recruits across the country.

THI has confirmed the following recruits will watch the Tar Heels’ game versus the Fighting Irish:

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