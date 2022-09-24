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{{ timeAgo('2022-09-24 20:20:01 -0500') }} football Edit

Notre Dame-UNC Recruit Photo Gallery

THI Staff
Tar Heel Illustrated

CHAPEL HILL - North Carolina hosted a large group of recruits for its home game against the Notre Dame Fighting Irish. Several of the class of 2023 commits were present for the game as well as many of the class of 2024 targets.

PHOTOS: Kevin Roy & Jacob Turner

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