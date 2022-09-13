News More News
premium-icon
{{ timeAgo('2022-09-13 14:10:54 -0500') }} basketball Edit

Observations: 2022-23 Tar Heels' Basketball Slate

UNC's complete 2022-23 basketball schedule came out Tuesday, and here are some observations & notes regarding its slate.
UNC's complete 2022-23 basketball schedule came out Tuesday, and here are some observations & notes regarding its slate. (THI)
Andrew Jones • TarHeelIllustrated
Publisher
@HeelIllustrated
Andrew Jones has covered sports for 26 years, including all major college & professional sports for daily newspapers & national sites. He's done radio and TV & is entering his seventh year at THI.

**************************************************************************************

Remember, for just $8.33 a month, YOU CAN BE A TAR HEELS INSIDER, TOO!!!

***************************************************************************************

The Atlantic Coast Conference unveiled the complete league men’s basketball schedule Tuesday afternoon, with ACC games beginning the first weekend in December and ending the first weekend in March.

North Carolina opens league play December 4 at Virginia Tech before hosting Georgia Tech six days later. All ACC teams play 20 conference games.

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}