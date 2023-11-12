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Pregame All Access: UNC's OT Win Over Duke

Jacob Turner
Tar Heel Illustrated
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CHAPEL HILL – North Carolina defeated Duke, 47-45, in double-overtime Saturday night at Kenan Stadium, and THI was on hand to capture the victory before, during, and after the contest.

Here is a pre-game video of the Tar Heels warming up before notching their eighth win out of ten games this season, and also improving to 4-2 in the ACC.

*Video edits by Jacob Turner.

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