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{{ timeAgo('2023-02-20 13:16:18 -0600') }} basketball Edit

Prospect Review: Bringing Home The Hardware

David Sisk • TarHeelIllustrated
Staff Writer

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Remember, for just $8.33 a month, YOU CAN BE A TAR HEELS INSIDER, TOO!!!

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Crunch time is upon the high school basketball world. Many programs have already gotten through local tournament play while others have just concluded their regular seasons.

North Carolina Tar Heel prospects have already experienced success on both fronts. They have already put together an impressive pile of awards from regular season and post season titles.

If winning on the prep level is a prerequisite for college program success, then Tar Heel fans can rest assured that there are experienced winners on the way to Chapel Hill in the future:

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