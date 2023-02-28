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{{ timeAgo('2023-02-28 13:58:32 -0600') }} basketball Edit

Prospect Review: Closing Out February With A Bang

David Sisk • TarHeelIllustrated
Staff Writer

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March will come in a like a lion in just a few days. That means one thing in high school basketball. The home stretch is not around the corner. It is here. Several North Carolina Tar Heel prospects are in the middle of a of playoff runs, and have already taken home some hardware while another one has seen a stellar season come to a close.

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