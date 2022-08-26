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Rankings Comparison: UNC's 2019 Offense Versus 2022

THI compares UNC's 2022 roster to the 2019 one Mack Brown inherited. Here, we look at the offense.
THI compares UNC's 2022 roster to the 2019 one Mack Brown inherited. Here, we look at the offense. (Kevin Roy/THI)
Deana King • TarHeelIllustrated
TarHeelIllustrated.com
@NCPreps
King is Publisher of NCPreps.com, the NC high school site for Rivals.com/YahooSports. She is also a football and basketball Recruiting Analyst for Tar Heel Illustrated (UNC Rivals).

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Mack Brown has enhanced the infrastructure in North Carolina’s football program since he arrived for a second stint in 2018, and the proof isn’t just in facilities improvements, just look at the Tar Heels’ roster.

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