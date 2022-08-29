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Recruits Reaction to UNC's 56-24 Win Over Rattlers

Tad Hudson (Hough HS)
Tad Hudson (Hough HS) (Kevin Roy)
Deana King • TarHeelIllustrated
TarHeelIllustrated.com
@NCPreps
King is Publisher of NCPreps.com, the NC high school site for Rivals.com/YahooSports. She is also a football and basketball Recruiting Analyst for Tar Heel Illustrated (UNC Rivals).

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North Carolina had a huge contingent of recruits on hand for its home opener against the Florida A&M Rattlers on Saturday night in Kenan Stadium. The Tar Heels amassed over 600 total yards in offensive behind the debut of quarterback Drake Maye and running back Omarion Hampton.

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