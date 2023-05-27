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Roy Williams' 3 Best Coaching Decisions At Carolina

What are the three best coaching decisions Roy Williams made at UNC? Here they are...
What are the three best coaching decisions Roy Williams made at UNC? Here they are... (THI)
Andrew Jones • TarHeelIllustrated
Publisher
@HeelIllustrated
Andrew Jones has covered sports for 26 years, including all major college & professional sports for daily newspapers & national sites. He's done radio and TV & is entering his seventh year at THI.

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A Hall of Famer with three national championships and eight Final Fours to his credit, including six national title game appearances, the list of Roy Williams’ amazing accomplishments is lengthy.

But we thought it would be interesting to peel away some layers looking for his three best coaching decisions during the 18 seasons he was at the helm at North Carolina. In 18 seasons in Chapel Hill, Williams was 485-153.

So, here are his three best coaching decisions:

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