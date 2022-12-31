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Season 3 Stars: Offense

UNC's football season is over, so THI continues looking back on the Heels' campaign, here noting the offensive players.
UNC's football season is over, so THI continues looking back on the Heels' campaign, here noting the offensive players. (Kevin Roy/THI)
THI Staff
Tar Heel Illustrated

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North Carolina’s football season is over, and while the Tar Heels dropped their last four games, they still won nine times for just the second time in 25 years, were the ACC Coastal Division champions, and quite a few offensive players turned in stellar seasons.

Here are UNC’s 3 Stars for offense from the season:

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