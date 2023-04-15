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Spring Game Player Interviews

Here is what four Tar Heels had to say after Saturday's spring game that concluded spring practice.
Here is what four Tar Heels had to say after Saturday's spring game that concluded spring practice. (THI)
THI Staff
Tar Heel Illustrated

CHAPEL HILL – North Carolina held it annual spring football game Saturday closing out the spring practice season, and afterward, Drake Maye, Cedric Gray, Tez Walker, and Kaimon Rucker met with the media to discuss the day and practice the last six weeks.

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