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Staff Pix: The Basketball Season

With top-ranked North Carolina's basketball sesaon just several days away, THI's staff lays out predictions for the Tar Heels.
With top-ranked North Carolina's basketball sesaon just several days away, THI's staff lays out predictions for the Tar Heels. (Jenna Miller/THI)
THI Staff
Tar Heel Illustrated

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North Carolina begins the college basketball season as the top-ranked team in the nation and favorite to win the national championship in Houston next April.

UNC is coming off a 29-10 campaign in which it fell to Kansas by three points in the national title game, but return four starters and added honorable mention All-Big Ten forward Pete Nance.

UNC returns four scholarship reserves and adds a freshman class that should help this season.

The Tar Heels open their season November 7 at home versus UNC-Wilmington.

We asked our staff to give their season picks for the Tar Heels, and here they are:

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