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Staff Pix: The Season

UNC begins its football season Saturday night, so here much of THI's staff lays out their predictions for the season.
UNC begins its football season Saturday night, so here much of THI's staff lays out their predictions for the season. (THI)
THI Staff
Tar Heel Illustrated

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North Carolina opens its 2022 football season Saturday night when Florida A&M visits Kenan Stadium for an 8 PM kickoff.

The Tar Heels are coming off a 6-7 season that led to UNC Coach Mack Brown making a change atop the defense, brining in Gene Chizik, who was his defensive coordinator when they won a national championship together at Texas in 2005.

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