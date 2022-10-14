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{{ timeAgo('2022-10-14 11:15:02 -0500') }} football Edit

Staff Pix: UNC At Duke

The Tar heels visit Duke this weekend for an 8 PM kickoff, so what does our staff think will happen?
The Tar heels visit Duke this weekend for an 8 PM kickoff, so what does our staff think will happen? (THI)
THI Staff
Tar Heel Illustrated

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Staff Pix are brought to you by My Perfect Franchise.

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North Carolina is back on the road for the fourth time this season Saturday when the Tar Heels visit Duke for an 8 PM kickoff at Wallace Wade Stadium.

The Heels are also looking to improve to 4-0 away from Chapel Hill, and 6-1 overall. Not only is this a crucial game for the ACC Coastal Division race, but for UNC to continue sorting out who and what it is as a team.

Duke is 4-2 overall and 1-1 in the ACC. The game will air on the ACC Network.

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