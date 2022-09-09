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Staff Pix: UNC At Georgia State

The Tar Heels travel to Atlanta on Saturday to face Georgia State, so what does our staff think will happen?
The Tar Heels travel to Atlanta on Saturday to face Georgia State, so what does our staff think will happen? (THI)
THI Staff
Tar Heel Illustrated

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Staff Pix are brought to you by My Perfect Franchise.


North Carolina is back on the road this weekend when the Tar Heels face Georgia State at Center Parc Credit Union Stadium, which is formerly known as Ted Turner field and was home of the Atlanta Braves.

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