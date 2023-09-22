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Staff Pix: UNC at Pittsburgh

The No. 17 Tar Heels are at Pittsburgh on Saturday night to open ACC play, so what does our staff think will happen?
The No. 17 Tar Heels are at Pittsburgh on Saturday night to open ACC play, so what does our staff think will happen? (Kevin Roy/THI)
THI Staff
Tar Heel Illustrated

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ACC play starts Saturday night for North Carolina, as the 17th-ranked Tar Heels visit Pittsburgh looking to win for the fourth time in as many games to start the season.

UNC enters the contest at 3-0, including a pair of wins over Power 5 opponents. The Panthers are 1-2 with their lone win in the opener over FCS member Wofford, and the two losses to P5 teams Cincinnati at home and at West Virginia.

The game kicks at 8 PM and will air on the ACCN.

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