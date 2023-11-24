Advertisement
News More News
premium-icon
ago football Edit

Staff Pix: UNC at State

The Tar Heels head over to Raleigh on Saturday to take on the surging Wolfpack, so what does our staff think will happen
The Tar Heels head over to Raleigh on Saturday to take on the surging Wolfpack, so what does our staff think will happen (Kevin Roy/THI)
THI Staff
Tar Heel Illustrated
Related
Related
{{ link.display_text }} |

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

BLACK FRIDAY SPECIAL: GET 75% off a 1-year subscription to Tar Heel Illustrated. It works out to $2.09 per month. Use Promo code" Rivals2023

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

North Carolina will close out its regular season visiting rival NC State on Saturday night at Carter-Finley Stadium.

The Tar Heels are coming off a 31-20 loss at Clemson and has dropped three of their last five games, while the Wolfpack has won four and is coming off a 35-28 victory at Virginia Tech.

UNC is 8-3 overall and 4-3 in the ACC, State is 8-3 and 5-2.

The game kicks off at 8 PM and will air on the ACC Network.

Here are our picks:

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement