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Staff Pix: Virginia Tech At UNC

The Tar Heels host Virginia Tech on Saturday at Kenan Stadium, so what does our staff think will happen?
The Tar Heels host Virginia Tech on Saturday at Kenan Stadium, so what does our staff think will happen? (THI)
THI Staff
Tar Heel Illustrated

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North Carolina begins ACC play Saturday as the Tar Heels host Virginia Tech at Kenan Stadium for a 3:30 PM kickoff.

From this point on, it’s conference games for UNC, as its non-league slate is complete. The Heels are coming off a 45-32 loss at home to Notre Dame while the Hokies are coming off a 33-10 home loss to West Virginia.

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