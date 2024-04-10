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Tar Heel Basketball Mailbag (Part Two)
David Sisk
•
TarHeelIllustrated
Staff Writer
Basketball season is an annual twelve month venture for Tar Heel fans. It might be early April, but there is already widespread interest about next season's roster. We have over 20 questions, and two mailbags as proof.
We answered some great inquiries last week, and once again I will do my best to tackle all of your concerns without dodging any.
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