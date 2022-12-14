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The Latest With 3 Key Class of 2023 Football Targets

Class of 2023 running back Jordan Louie took an official visit to UNC last weekend.
Class of 2023 running back Jordan Louie took an official visit to UNC last weekend. (Kevin Roy)
Deana King • TarHeelIllustrated
TarHeelIllustrated.com
@NCPreps
King is Publisher of NCPreps.com, the NC high school site for Rivals.com/YahooSports. She is also a football and basketball Recruiting Analyst for Tar Heel Illustrated (UNC Rivals).

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With the early signing day approaching on December 21, North Carolina is trying to secure Coach Mack Brown's fifth recruiting class, which could get a boost as soon as Thursday morning.

Currently, the Tar Heels have seventeen commitments. That number has fluctuated for the past month as the Tar Heels have had three decommitments during that time frame. Rico Walker, Kaveion Keys, and Joshua Horton all parted ways from North Carolina.

The Tar Heels do have a few targets that are hoping to land between now and the signing day.

THI will take a closer look at those prospects:

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