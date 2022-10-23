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The Latest With 5-Star Class Of 2024 QB Jadyn Davis

THI caught up with big-time class of 2024 QB Jadyn Davis on Sunday to get the latest on his recruitment and UNC.
THI caught up with big-time class of 2024 QB Jadyn Davis on Sunday to get the latest on his recruitment and UNC. (Deana King)
Deana King • TarHeelIllustrated
TarHeelIllustrated.com
@NCPreps
King is Publisher of NCPreps.com, the NC high school site for Rivals.com/YahooSports. She is also a football and basketball Recruiting Analyst for Tar Heel Illustrated (UNC Rivals).

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CHARLOTTE - Class of 2024 quarterback Jadyn Davis has had a busy fall. The 6-foot, 186-pound 5-star signal-caller for Providence Day School was on hand for his teammate Chris Peal's college announcement on Sunday afternoon at the Mosack Athletic Center on the school's campus.


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