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THI Basketball Central: Alabama

Brandon Miller leads Alabama into Sunday afternoon's meeting with Carolina.
Brandon Miller leads Alabama into Sunday afternoon's meeting with Carolina. (AP Images)
John Gwaltney • TarHeelIllustrated
TarHeelIllustrated.com
@JohnGwaltney
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DATE: Sunday, November 27, 2022

WHERE: Veterans Memorial Coliseum (12,000); Portland, Oregon

TIME/TV: 3:30 pm/ESPN

LIVE AUDIO: GoHeelsTV; Tar Heel Sports Network; SIRIUSXM College Basketball Schedule (Sirius TBD, XM/SXM TBD, Internet TBD)

ALABAMA: Official Site | Schedule | Roster | Stats | Twitter

SERIES: Carolina 8-4

LAST MEETING: Carolina 76 Alabama 67 (2019)

PK INVITATIONAL: Official Site | Twitter

ALABAMA - UNC TEAM COMPARISON
ALABAMA NORTH CAROLINA

Head Coach

Nate Oates

162-80 overall
66-37 at Alabama

Hubert Davis

34-11 overall
34-11 at UNC

2022-23 Record

5-1 (0-0 SEC)

5-1 (0-0 ACC)

Rankings

#18 AP

#18 Coaches

#8 BPI

#14 KenPom

#1 AP

#1 Coaches

#28 BPI

#22 KenPom

KenPom SOS

#87

#140

Points Per Game

83.7

79.5

Opponents PPG

61.2

70.5

Scoring Margin

+22.5

+9.0

Field Goal Percentage

43.4%

48.8%

3-PT FG Percentage

34.3%

30.8%

Free Throw Percentage

73.9%

73.2%

Rebounds Per Game

49.3

38.2

Rebounding Margin

+15.5

+5.5

Assists Per Game

15.8

11.5

Turnovers Per Game

15.0

11.0

Turnover Margin

-1.8

+0.2

Assist/Turnover Ratio

1.1

1.0

Steals Per Game

6.3

5.0

Blocks Per Game

6.8

4.3
Statistics as of November 26, 2022
ALABAMA STARTERS
NAME PPG RPG APG

#1 Mark Sears

JR, G, 6-1, 185

12.7

5.3

3.3

#25 Nimari Burnett

S0, G, 6-4, 190

8.5

2.8

0.7

#14 Charles Bediako

So, C, 7-0, 225

4.7

6.0

0.7

#24 Brandon Miller

FR, F, 6-9, 200

20.5

9.2

2.0

#15 Noah Clowney

FR, F, 6-10, 210

7.7

8.7

0.8
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