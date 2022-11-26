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basketball
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THI Basketball Central: Alabama
John Gwaltney
•
TarHeelIllustrated
TarHeelIllustrated.com
DATE: Sunday, November 27, 2022
WHERE: Veterans Memorial Coliseum (12,000); Portland, Oregon
TIME/TV: 3:30 pm/ESPN
LIVE AUDIO: GoHeelsTV; Tar Heel Sports Network; SIRIUSXM College Basketball Schedule (Sirius TBD, XM/SXM TBD, Internet TBD)
ALABAMA: Official Site | Schedule | Roster | Stats | Twitter
SERIES: Carolina 8-4
LAST MEETING: Carolina 76 Alabama 67 (2019)
PK INVITATIONAL: Official Site | Twitter
ALABAMA - UNC TEAM COMPARISON
Statistics as of November 26, 2022
ALABAMA STARTERS
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