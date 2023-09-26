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THI Podcast: Reactions To UNC's ACC Basketball Schedule Released

THI Staff
Tar Heel Illustrated

The ACC released its men’s basketball conference schedule Tuesday night, and it has North Carolina playing 19 of its 20 league games once January arrives.

In this special THI podcast, staff writer Jacob Turner and Publisher Andrew Jones discuss the Tar Heels’ schedule, carving out some things that stand out. And, there are some things they do not like at all, and make that very clear.

*Video edits by Jacob Turner.

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