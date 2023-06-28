News More News
ago basketball Edit

THI Podcast: The ACC/SEC Challenge; UNC Vs. Tennessee

THI Staff
Tar Heel Illustrated


With the inaugural ACC/SEC Challenge revealed Wednesday, THI staff writer Jacob Turner and Publisher Andrew Jones share their thoughts about the entire schedule of games with an emphasis on North Carolina’s battle versus Tennessee.

*Video edits by Jacob Turner.

***********************************************************************

Wanna be a UNC Tar Heels insider? You can for just $8.33 a month

************************************************************************

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}