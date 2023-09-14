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THI Podcast: This Week in the ACC | 8 P5 Games | Effect on UNC

THI Staff
Tar Heel Illustrated
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The ACC has eight games this weekend versus teams from other Power 5 conferences, including six against the Big Ten. North Carolina is one of those teams, as the Tar Heels host Minnesota on Saturday afternoon.

In this edition of This Week in the ACC, THI staff writer Jacob Turner and Publisher Andrew Jones discuss the league’s schedule and the possible effects on UNC.

*Video edits by Jacob Turner.

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