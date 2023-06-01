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THI Roundtable: The Dean Dome

With chatter in recent years about the Smith Center future, we asked some THI staffers their thoughts about the arena.
With chatter in recent years about the Smith Center future, we asked some THI staffers their thoughts about the arena. (Jenna Miller/THI)
THI Staff
Tar Heel Illustrated

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As the Dean Smith Center gets close to its 40th anniversary, several questions are increasingly bantered about regarding the future of the iconic facility.

So, we decided to ask our staff some of those questions about atmosphere, the building itself, and if UNC should consider constructing something entirely new:

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