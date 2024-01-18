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THI TV: 3 Things From Carolina's 16-Point Win Over Louisville

THI Staff
Tar Heel Illustrated
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CHAPEL HILL – North Carolina pulled away from Louisville on Wednesday night for an 86-70 victory at the Smith Center, and afterward, THI staff writer Chelsea Sipple and Publisher Andrew Jones discuss some key elements from the game.

Among them, UNC’s hot start, the Cardinals’ 24-9 run, the Tar Heels’ strong close to the game, and what this means.

*Video edits by Chelsea Sipple.

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