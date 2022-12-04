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THI TV: 3 Things From UNC's ACC Title Game Loss To Clemson

THI Staff
Tar Heel Illustrated

CHARLOTTE – THI staff writer Jacob Turner and Publisher Andrew Jones discuss many elements of North Carolina’s 39-10 loss to Clemson on Saturday night in the ACC championship game at Bank of America Stadium.

UNC lost for the third straight game, falling to 9-4 on the season. The Tigers improved to 11-2.

*Video edits by Jacob Turner.

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