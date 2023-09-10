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THI TV: App State-UNC Pre-Game Video | Tar Heels Prepping for the Win

Jacob Turner
Tar Heel Illustrated
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CHAPEL HILL – THI was on hand for No. 17 North Carolina’s 40-34 double-overtime victory over Appalachian State on Saturday evening at Kenan Stadium, and shot the following pre-game video of the Tar Heels getting ready for the Mountaineers.

*Video edits by Jacob Turner.

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