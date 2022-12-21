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THI TV: Class Of 2023 Clips With Mack Brown's Commentary

THI Staff
Tar Heel Illustrated

CHAPEL HILL – North Carolina Coach Mack Brown met with the media Wednesday afternoon at the Kenan Football Center to discuss his 20-member recruiting class for 2023, and in this part of his press conference, Brown showed video clips of each player while he made comments on them.

Here is UNC’s class of 2023.

Here are our presser notes posted on our message board.

*Video edits by Jacob Turner.

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