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THI TV: Courtside Cam From Live Action With UNC

Jacob Turner
Tar Heel Illustrated

CHAPEL HILL – North Carolina Basketball held its annual Live Action event Friday night at the Smith Center, and as part of the program, the Tar Heels held a scrimmage.

THI was on hand courtside to capture the highlights, and here they are:

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