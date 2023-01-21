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THI TV: Hansbrough Discusses Bacot Breaking His Rebound Record

Andrew Jones • TarHeelIllustrated
Publisher
@HeelIllustrated
Andrew Jones has covered sports for 26 years, including all major college & professional sports for daily newspapers & national sites. He's done radio and TV & is entering his seventh year at THI.

CHAPEL HILL – North Carolina basketball legend Tyler Hansbrough was on hand Saturday to see his all-time rebounds record fall, as Tar Heels senior Armando Bacot broke the mark grabbing the 17th of his 18 rebounds on the day.

Bacot also scored 23 points as UNC defeated NC State, 80-69. He now has 1,221 career rebounds, Hansbrough is second with 1,919.

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