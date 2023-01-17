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THI TV: Hubert Davis Boston College Postgame Press Conference

THI Staff
Tar Heel Illustrated

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CHAPEL HILL - North Carolina Coach Hubert Davis met with the media following the Tar Heels’ 72-64 win over Boston College on Tuesday night at the Smith Center.

Armando Bacot led the Tar Heels with a double-double of 20 points and 16 rebounds. RJ Davis score8 18 points while Caleb Love added 16 points.

UNC improves to 13-6 overall and 5-3 in the ACC. Boston College falls to 8-11 and 2-6.

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