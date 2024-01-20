Advertisement
News More News
ago basketball Edit

THI TV: Hubert Davis Post-Boston College Press Conference

THI Staff
Tar Heel Illustrated

CHESTNUT HILL, MA – North Carolina Basketball Coach Hubert Davis met with the media following his team’s 76-66 victory over Boston College on Saturday at Conte Forum.

The Tar Heels scored on 10 of their last 11 possessions to extend the margin. RJ Davis led UNC with 16 points. Cormac Ryan followed with 14, Harrison Ingram added 11 (to go with 13 rebounds), and Armando Bacot finished with 10 after not scoring in the first half.

UNC improved to 15-3 overall and 7-0 in the ACC, while the Eagles dropped to 11-7 and 2-5.

Above is Davis’ postgame press conference.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement