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THI TV: Hubert Davis Post-NC State Press Conference

THI Staff
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CHAPEL HILL – North Carolina Basketball Coach Hubert Davis met with the media following the ninth-ranked Tar Heels’ 79-70 victory over NC State on Saturday at the Smith Center.

The Tar Heels trailed by eight points at halftime, but outscored the Wolfpack, 42-35, after the intermission.

Harrison Ingram led UNC with 22 points followed by Elliot Cadeau with 15, RJ Davis 14, and Armando Bacot with 13.

Ninth-ranked UNC improved to 23-6 overall and 15-3 in the ACC.

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