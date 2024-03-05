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THI TV: Hubert Davis Post-Notre Dame Press Conference

THI Staff
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The seventh-ranked Tar Heels clinched a share of the regular season ACC championship with the win, improving to 16-3 in league play. The Tar Heels can outright win it with a victory at Duke on Saturday night.

UNC is now 24-6 and has won five consecutive games.

Notre Dame dropped to 12-18 and 7-12.

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