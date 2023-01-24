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THI TV: Hubert Davis Syracuse Postgame Press Conference

THI Staff
Tar Heel Illustrated

SYRACUSE, NY - North Carolina Coach Hubert Davis met with the media following his team’s 72-68 victory over Syracuse on Tuesday night at the JMA Wireless Dome.

UNC was led by Pete Nance who scored 21 points. Armando Bacot had 18 points and Caleb Love added 15 points.

UNC improved to 15-6 overall and 7-3 in the ACC. Syracuse dropped to 13-8 and 6-4.

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