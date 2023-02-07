News More News
{{ timeAgo('2023-02-07 21:48:20 -0600') }} basketball Edit

THI TV: Hubert Davis Wake Forest Postgame Press Conference

THI Staff
Tar Heel Illustrated

WINSTON-SALEM, NC - North Carolina Coach Hubert Davis met with the media following his team’s 92-85 loss to Wake Forest on Tuesday night at Lawrence Joel Coliseum.

UNC was led by Caleb Love with 24 points. Armando Bacot who scored 17 points and had 11 rebounds. RJ Davis scored 16 point. Pete Nance scored 11 points and had 10 rebounds.

UNC falls to 15-9 overall and 7-6 in the ACC. Wake Forest improves to 16-9 and 8-6.

**************************************************************************************

Remember, for just $8.33 a month, YOU CAN BE A TAR HEELS INSIDER, TOO!!!

***************************************************************************************

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}