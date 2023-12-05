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THI TV: Locker Room Report | UConn Defeats UNC 87-76

THI Staff
Tar Heel Illustrated
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NEW YORK - Connecticut defeated North Carolina 87-76 in the Jimmy V Classic in Madison Square Garden on Tuesday night.

The No. 9 Tar Heels were led by RJ Davis, who scored 26 points. Harrison Ingram added 20 points. Armando Bacot had a double-double of 13 points and 13 rebounds.

North Carolina falls to 7-2 overall while the Huskies improve to 8-1 overall.

Here is what two Tar Heels said about the game.

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