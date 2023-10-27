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THI TV: Locker Room Report | UNC 117, St. Augustine's 53

THI Staff
Tar Heel Illustrated

CHAPEL HILL - North Carolina routed St. Augustine's 117-53 in an exhibition game in the Dean Smith Center on Friday night.

The No. 19 Tar Heels were led by RJ Davis with 22 points. Armando Bacot finished with a double-double of 13 points and 10 rebounds. Newcomer Harrison Ingram added 16 points.

Here is what three Tar Heels said about the game.

RJ DAVIS

HARRISON INGRAM

PAXON WOJCIK

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