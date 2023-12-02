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THI TV: Locker Room Report | UNC Defeats Florida State 78-70

THI Staff
Tar Heel Illustrated
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CHAPEL HILL - North Carolina defeated Florida State 78-70 to open up ACC play in the Dean Smith Center on Saturday afternoon.

The No. 17 Tar Heels trailed at half, but used a 22-0 run in the second half to take command. They were led by RJ Davis, who scored 27 points. Armando Bacot had a double-double of 13 points and 13 rebounds. Harrison Ingram added 11 points.

North Carolina improves to 1-0 in the ACC and 7-1 overall while the Seminoles fall to 0-1 in the ACC and 4-3 overall.

Here is what five Tar Heels said about the game.

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