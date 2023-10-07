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THI TV: Locker Room Report | UNC Defeats Syracuse

Drake Maye is the fourth UNC quarterback to throw for over 400 yards for the third time in his career.
Drake Maye is the fourth UNC quarterback to throw for over 400 yards for the third time in his career.
THI Staff
Tar Heel Illustrated
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CHAPEL HILL - North Carolina defeated Syracuse 40-7 on Saturday afternoon at Kenan Stadium.

The Tar Heels were led by quarterback Drake Maye, who completed 33 of 47 passes for 442 yards with 3 touchdowns. Wide receiver Nate McCollum 7 passes for 135 yards to lead a receiving group that 11 players to make a reception. North Carolina amassed 644 total yards and 33 first downs.

Defensively, the Tar Heels were led by linebacker Cedric Gray with 8 tackles. The defense held the Orange to 221 total yards.

The Tar Heels improve to 2-0 in the ACC and 5-0 overall while Syracuse falls to 0-2 in the ACC and 4-2 overall.

Here is what four Tar Heels said about the win over the Orange.

DRAKE MAYE

TEZ WALKER

CEDRIC GRAY

TOMARI FOX

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